Increíble: una turista argentina viajó a Nueva York, pagó un alojamiento barato y descubrió lo peor

Una turista argentina se volvió protagonista de una experiencia viral en las últimas horas, tras descubrir que la ventana de su alojamiento en Nueva York ofrecía una vista directa a un cementerio. El hallazgo, que fue registrado en un breve video y posteriormente compartido en TikTok, generó sorpresa tanto en la joven como en el grupo de viajeros que la acompañaba en la travesía.

Al abrir las cortinas de su habitación durante sus vacaciones en la ciudad estadounidense, la usuaria identificada como @micascapino en la plataforma se encontró con una fila de tumbas como único paisaje visible. “Me pregunto por qué mi alojamiento en Nueva York estaba tan barato”, escribió en la publicación, reflejando la ironía ante la inesperada explicación del bajo precio del hospedaje.

La repercusión fue inmediata en la app, ya que el posteo superó los tres millones de visualizaciones y cosechó alrededor de 500 mil likes. A su vez, atrajo la atención de miles de usuarios, quienes compartieron anécdotas similares o comentaron sobre las sorpresas que suele deparar el mercado inmobiliario en la nación norteamericana. Entre los comentarios, muchos recomendaron revisar cuidadosamente las características y la ubicación de los alojamientos antes de concretar una reserva.

“Es una dramática” “Con vista al futuro”, “Los vecinos se mueren por conocerte”, “Tiene vecinos premium”, "Sacás un par de nombres para los futuros hijos", “¿Ya empezaron con la decoración de Halloween?“, ”Vecinos callados al menos", “Al menos estará en paz” y “Saluda a mi abuelo por favor”, fueron algunos de los mensajes en el clip. Mientras tanto, la creadora de contenido confirmó que el lugar ya no está disponible y que pagó 60 dólares por noche para dos personas.