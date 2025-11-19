El joven asesinado por una bicicleta había dado una nota luego de una brutal entradera a sus abuelos en enero

Nazareno Tobías Isern (21), el joven asesinado de un tiro en la cabeza por dos ladrones en la colectora de la Autopista Riccheri, en Esteban Echeverría, había dado una nota a un canal de televisión luego de una brutal entradera a sus abuelos en La Matanza, en enero.

En aquella oportunidad, un móvil de América Noticias fue hasta la casa de las víctimas y entrevistó al chico, que contó cómo fue el episodio que sufrieron sus abuelos. En la vivienda también estaba su papá, Daniel, quien ese día había atendido a los demás móviles de TV que se acercaron y en ese momento eligió no hablar con la prensa.

Nazareno, con voz clara y pausada, contó que los ladrones habían ingresado a la propiedad por los techos y esperaron a que su abuela saliera a regar las plantas para sorprenderla.

"Esta mañana me llama mi abuela y nos encontramos con esto", señaló Nazareno, quien detalló que su abuelo Osvaldo, de 86 años en ese momento y que había sufrido un ACV, estaba muy lastimado. "La imagen fue llegar, ver a mi abuelo tirado en la cama, toda la cama llena de sangre, un espanto", había indicado el joven que fue asesinado el lunes.

Durante la entradera, los delincuentes se ensañaron con su abuelo, quien estaba postrado por un ACV.

En la entradera, los ladrones estuvieron en la casa más de dos horas, exigieron dólares, golpearon a la pareja, revolvieron y rompieron todo a su paso. "Les pusieron una palangana con agua y si mi abuela no les daba el anillo de oro, le dijeron que la mataban. Era lo único que les faltaba robarles", contó. Es que los asaltantes, de entre 20 y 30 años, amenazaron con electrocutar a la pareja.

A la vez, remarcó que se habían ensañado con su abuelo, que estaba postrado en la cama por las secuelas del ACV. "Él hablaba y ellos le pegaban, no quería que hablara", recordó.

El brutal crimen de Nazareno frente a una amiga en la Riccheri

Nazareno fue asesinado por dos ladrones frente a una amiga cuando pedaleaban por la colectora de la Autopista Riccheri a la altura de Transradio, partido de Esteban Echeverría. Dos asaltantes aparecieron desde los pastizales y sin mediar palabra, intentaron manotearle la bicicleta y lo ejecutaron de un balazo en cabeza.

El joven murió en el lugar y la Policía tardó 10 minutos en llegar. Incluso los familiares estuvieron antes que la ambulancia. Por el crimen de Nazareno aún no hay detenidos.