Un hombre con numerosos antecedentes asesinó a una turista brasileña en plena avenida Corrientes

El agresor cuenta con 20 antecedentes por delitos graves y varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.

Una turista brasileña murió luego de ser brutalmente golpeada en plena avenida Corrientes. Según fuentes policiales, “un sujeto sin motivo aparente golpeó a la víctima, quien cayó al piso" y el impacto le generó un golpe fatal en la zona del cráneo.

Si bien la mujer fue trasladada de inmediato por personal del SAME a un hospital, no sobrevivió. Fue identificada como María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años, y se supo que visitaba a su hija, Carolina Bizinoto, una estudiante de medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La mujer, que era una ex funcionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO), había llegado a la Argentina en julio para acompañar a la joven en este país.

El asesino de la turista tuvo varias internaciones por alteraciones psiquiátricas y en todos los casos se fugó.

Además, fuentes policiales informaron que el atacante -que fue encontrado horas después en Junín y Córdoba- es un hombre de 30 años, con 20 antecedentes por delitos graves y varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.

Entre su prontuario, se encuentran robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. También tuvo varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por alteraciones psiquiátricas, y en todos los casos se fugó.

El victimario quedó detenido acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Caputo, y fue trasladado al hospital Borda.

Así fue el ataque

Según la reconstrucción de la familia de la víctima, el miércoles 5 de noviembre la jubilada salió a retirar dinero para pagar el alquiler de la casa de su hija y en ese momento, el hombre la atacó. Maria Vilma cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

“La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio y habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño g-1.

Ahora, la familia de la mujer busca repatriar sus restos para sepultarlos en Brasil. “Mi prima está desesperada porque solo quiere llevarse a su madre a casa”, dijo Lima. Aún falta que se realice la autopsia de la mujer, que debería hacerse este miércoles, de acuerdo al diario Metrópoles.

Por su parte, la hija de Vilma usó sus redes sociales para lanzar un pedido al respecto: “Gracias a todos. Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia”, escribió en una historia de Instagram. “Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo”, escribió.