Triunfazo de Etcheverry para adelantar a Argentina en los cuartos de final

Todos juntos: el puño apretado de Etcheverry, el capitán Frana, el resto del equipo y la gente, con la misma ilusión en Bolonia.

El equipo argentino ganó su primer punto de la serie ante Alemania por los cuartos de final de la Copa Davis y se puso 1 a 0 tras el triunfo de Tomás Etcheverry (60°) sobre Jan-Lennard Struff (84°).

El tenista oriundo de La Plata batalló en los dos sets hasta el tiebreak y terminó ganándole a Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7). Etcheverry tuvo personalidad y se hizo fuerte a partir de un gran servicio (23 aces).

Más tarde, Francisco Cerúndolo (21°) se medirá ante el número tres del mundo, Alexander Zverev, para definir si el equipo capitaneado por Javier Frana avanzará de ronda y deberá jugar el dobles.

En caso de ser necesario habrá un tercer punto, en el que la pareja argentina compuesta por Horacio Zeballos y Andrés Molteni se enfrentaría con Kevin Krawietz y Tim Puetz.

