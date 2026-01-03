Se filmó disparando al aire y su video se viralizó: lo allanaron y le secuestraron las armas

El supermercadista chino había subido a las redes un video festejando Año Nuevo a los tiros.

En las últimas horas imputaron por portación ilegal de arma de guerra a un hombre de 31 años después de que allanaran su domicilio en la zona sur de Mar del Plata. La investigación había iniciado después de la difusión de un video en las redes sociales, donde se lo veía disparando al aire en los festejos de Año Nuevo.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Jacinto Peralta Ramos y Sicilia. Estuvo a cargo del personal de la Comisaría 9ª y del Grupo Táctico Operativo (GTO).

Durante el procedimiento, los agentes encontraron una escopeta calibre 12/70, una pistola calibre 9 milímetros y municiones de las dos armas, por lo cual se procedió al secuestro de todo el material.

El ahora imputado estaba en la vivienda en el momento del allanamiento. Se trata de Feng Lanjun, un supermercadista chino que reside en Mar del Plata desde hace años.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Russo con la intervención del Juzgado de Garantías Nº 1, encabezado por De Marco. La investigación había comenzado el 2 de enero, cuando las autoridades tomaron conocimiento de un video viral de las redes donde Lanjun efectuaba disparos al aire con una escopeta y una pistola semiautomática en la cochera de un supermercado.

A partir de ese registro se iniciaron tareas de investigación que permitieron identificar al sujeto y al lugar, y posteriormente ordenar una solicitud de allanamiento. Según trascendió el imputado no tenía antecedentes penales.