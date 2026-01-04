"¡Vengan por mí, cobardes!": El día que Maduro desafió a Trump para que vaya a buscarlo

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, siempre tuvo un estilo discursivo desafiante tanto con la dirigencia opositora de su propio país -a la que persiguió y encarceló- como con líderes internacionales que criticaron los abusos de poder de su mandato que acaba de concluir este sábado.

Sus bravuconadas continuas emitidas durante años llegaron a su punto más alto el 23 de agosto pasado, cuando en un acto partidario en Caracas, desencajado y a los gritos llamó cobarde al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo desafió a que vaya buscarlo.

Este sábado, el líder republicano aceptó la "invitación" del dirigente chavista. Mandó sus tropas a buscarlo. Lograron detenerlo para llevarlo a Nueva York, donde será juzgado por conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Trump confirma la captura de Maduro

El presidente norteamericano Donald Trump anunció este sábado que su par venezolano Nicolás Maduro fue capturado y sacado de ese país. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, publicó en un mensaje en su red Truth Social.

“Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11 AM (13 hora argentina) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”, agregó.

El mensaje de Trump sobre la captura de Maduro se conoció poco después de que el gobierno venezolano repudiara y denunciara una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos en la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en lo que condenó como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".