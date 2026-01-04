Se incendió una casa rodante, el fuego alcanzó materiales de alrededores y destruyó el lugar

El siniestro se registró cerca de las 10 de la mañana y puso en peligro a los lugares contiguos al incendio. Todo comenzó por entre los rollos de manguera y la casilla rodante, por un desperfecto que es materia de investigación, y al instante comenzó a propagarse un gran incendio.

Sucedió en un obrador ubicado en Avenida F y el camino a Las Canteras, en Batán. El cuartel del distrito llegó con un autobomba y estuvo durante casi una hora luchando contra el fuego hasta extinguirlo por completo.

No hubo que lamentar heridos ni víctimas fatales. Una vez controlado el peligro, los bomberos se retiraron pero advirtieron con un parte lo que dejó como resultado el incendio.

La destrucción fue total: la casa rodante quedó inutilizable y varias bobinas de mangueras negras por la afectación del fuego.