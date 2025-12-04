“Ya vas a ver cómo te pego un corchazo”: la amenaza a una delivery para arrebatarle un pedido

Un hombre de 41 años acusado de amenazar a una pareja de delivery y arrebatarles el pedido que llevaban fue notificado de la formación de una causa penal tras el allanamiento que hicieron en su casa: en la vivienda secuestraron siete réplicas de arma de fuego.

Una joven de 22 años denunció que el 22 de noviembre pasado llegó con su pareja a una vivienda en Quintana entre San Luis y Córdoba para entregar un pedido de realizado desde la App Pedidos Ya. Allí salió un hombre que los insultó y les dijo que no tocaran timbre antes de arrebatarles el pedido.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría segunda.

“Ya vas a ver cómo te pego un corchazo” les dijo el hombre antes de retirarse: segundos después salió de la casa con un arma de fuego, les apuntó y gatilló dos veces sin que saliera disparo.

Tras tareas investigativas y con el aval de la Justicia de Garantías, personal policial irrumpió en la vivienda y secuestró siete réplicas de pistolas marca Glock, Baretta, Colt y Sauer en el marco de la causa por amenazas agravadas.

Desde la fiscalía interviniente no solicitaron ninguna medida restrictiva de la libertad para el sujeto.