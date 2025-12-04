“Ya vas a ver cómo te pego un corchazo”: la amenaza a una delivery para arrebatarle un pedido
El hecho sucedió hace dos semanas. Allanaron una casa y secuestraron siete réplicas de arma de fuego en una causa por amenazas agravadas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 41 años acusado de amenazar a una pareja de delivery y arrebatarles el pedido que llevaban fue notificado de la formación de una causa penal tras el allanamiento que hicieron en su casa: en la vivienda secuestraron siete réplicas de arma de fuego.
Una joven de 22 años denunció que el 22 de noviembre pasado llegó con su pareja a una vivienda en Quintana entre San Luis y Córdoba para entregar un pedido de realizado desde la App Pedidos Ya. Allí salió un hombre que los insultó y les dijo que no tocaran timbre antes de arrebatarles el pedido.
“Ya vas a ver cómo te pego un corchazo” les dijo el hombre antes de retirarse: segundos después salió de la casa con un arma de fuego, les apuntó y gatilló dos veces sin que saliera disparo.
Tras tareas investigativas y con el aval de la Justicia de Garantías, personal policial irrumpió en la vivienda y secuestró siete réplicas de pistolas marca Glock, Baretta, Colt y Sauer en el marco de la causa por amenazas agravadas.
Desde la fiscalía interviniente no solicitaron ninguna medida restrictiva de la libertad para el sujeto.
Leé también
Temas
Lo más
leído