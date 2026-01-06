Amenazó de muerte a un vecino: allanaron a Cachín y le secuestraron un machete

Apenas dos horas del nuevo año habían pasado cuando dos personas armadas amenazaron a un hombre de 31 años en Estación Chapadmalal: menos de una hora después allanaron una casa donde secuestraron un machete.

El 1 de enero pasado un hombre de 31 años denunció a un hombre apodado Cachín y a un amigo que lo amenazaron de muerte en inmediaciones de las calles 22 y 5. En ese mismo acto pidió una restricción de acercamiento.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, este martes se allanó un inmueble en la zona donde secuestraron las prendas de vestir que usaba esa madrugada uno de los agresores y un machete.

Desde la fiscalía temática ordenaron que el hombre 28 años sea notificado de la formación de causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Al sujeto se le informó la vigencia de una restricción de acercamiento y se dispuso su libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.