Intentaron un raid delictivo a bordo de un auto robado y cayeron tras una persecución

Dos hombres y una mujer que circulaban a bordo de un Renault Logan sustraído el martes pasado y asaltaron a una persona en el barrio Santa Celina fueron aprehendidos este jueves por personal del Comando de Patrullas tras una persecución.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el rodado fue interceptado cerca del mediodía en inmediaciones de la avenida Tetamanti y Cacique Marique tras la información que aportaron desde el Centro de Operación y Monitoreo.

Personal del COM aportó los datos para el seguimiento.

“El auto de color blanco y llantas negras con vidrios polarizados había sido sustraído el martes en Ortiz de Zarate entre Mac Gaul y Heguilor bajo la modalidad calificado y desde ese día estaba inserto el pedido de secuestro”, señalaron.

Este jueves se denunció que en un rodado similar, sin patente colocada, viajaban tres personas que asaltaron a una mujer en la calle Estancia Ojo de Agua en el barrio Santa Celina. Minutos después intentaron robarle a otro sujeto en Laguna de los Padres y Estancia La Colmena, no lo lograron y se dieron a la fuga en dirección al cementerio.

A partir del llamado al 911 se logró establecer la dirección de fuga y con los datos aportados desde el COM se logró interceptar al rodado en el barrio Las Retamas y aprehender a las tres personas.