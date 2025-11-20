Los detenidos tras un raid delictivo eran miembros de “La Banda de la Colo”

Los dos hombres y la mujer de entre 40 y 48 años que fueron aprehendidos el jueves a la mañana tras una persecución son integrantes de la denominada “Banda de la Colo”, investigada por distintos delitos y que esta jornada intentaron un par de hechos en el barrio Santa Celina.

Tal como adelantó 0223, las tres personas fueron aprehendidas tras una persecución que terminó en avenida Tetamanti y Cacique Marique por personal del Comando de Patrullas y diferentes dependencias que siguieron un auto Renault Logan sin patente en el que huyeron tras intentar robar una camioneta en la zona de calle Laguna de los Padres al 200 y otro hecho en sus inmediaciones.

Al mismo tiempo que un llamado al 911 daba cuenta que un ocupante de un auto similar robo una moto Gilera Smash de color rojo, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo dieron los datos que permitieron interceptar al rodado en el barrio Parque Palermo. Allí aprehendieron al primero de los sujetos más allá de la resistencia que opusieron el otro hombre y la mujer que salieron de una casilla donde estaban guarecidos.

En el lugar secuestraron dos Renault Logan con pedido de secuestro activo por robo, una moto Bajaj Rouser con la numeración registral suprimida, casi treinta gramos de cocaína, más de sesenta municiones, prendas de vestir empleadas en el primero de los hechos y otros elementos de interés.

Durante las actuaciones que se hicieron en la sub comisaría Parque Hermoso se estableció que los dos hombres y la mujer registran procesos penales desde 2015 por encubrimiento, infracción a la ley de drogas, tentativa de robo, amenazas y lesiones leves, entre otros.

Los dos sujetos quedaron alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán y la mujer fue trasladada a la Unidad Penal N°50 del mismo complejo.