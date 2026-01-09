La "casa inclinada" abrió sus puertas: Locus Solus, el hotel boutique que redefine el descanso frente al mar

La "casa inclinada" abre sus puertas: Locus Solus, el hotel boutique que redefine el descanso frente al mar

Ubicado en una zona privilegiada del sur de Mar del Plata, frente al mar y lejos del ruido urbano, Locus Solus Hotel Singular abrió sus puertas con una propuesta que busca redefinir el concepto de lujo a partir de la calma, el silencio y la conexión con el entorno natural. Alejado de la masividad y del modelo tradicional de hotelería, el nuevo hotel boutique de lujo se presenta como un refugio contemporáneo pensado para el descanso consciente y la experiencia íntima, en uno de los paisajes más exclusivos de la costa marplatense.

Erigido sobre la casa inclinada de Acantilados, Locus Solus cuenta con 15 habitaciones, spa indoor, piscina exterior, restaurante, gimnasio y espacios comunes pensados para el descanso y la privacidad. "El proyecto apunta a un público adulto que busca experiencias diferentes, lejos de la hotelería tradicional y de la masividad", explicaron a 0223.

La inauguración tuvo lugar este miércoles, cuando se realizó un encuentro de apertura que reunió a unas 80 personas, entre dirigentes políticos, empresarios, periodistas e influencers, que recorrieron las instalaciones y conocieron de primera mano la propuesta del nuevo hotel boutique frente al mar.

Silencio, luz natural y horizonte: la experiencia que propone el hotel desde cada uno de sus espacios.

Locus Solus Hotel Singular, el nuevo refugio boutique frente al mar en el sur de Mar del Plata.

La arquitectura inclinada hacia el océano es parte de la identidad de Locus Solus y de su diálogo con el paisaje.

La propuesta está orientada a un público adulto que busca experiencias diferentes, alejadas de la masividad y del modelo tradicional de hotelería. "Buscamos gente que le interese una experiencia de calidad o tranquilidad, no un lujo desmedido", aclararon.

De obra misteriosa a hotel singular

El origen del proyecto no fue hotelero. La construcción nació como una vivienda familiar diseñada por la arquitecta Julieta Lépore junto a Leonardo Salvini, concebida con una lógica poco convencional: un volumen de hormigón y vidrio inclinado hacia el océano, con visuales abiertas y una relación directa con el paisaje costero.

La obra permaneció detenida durante varios años y alimentó todo tipo de especulaciones en la ciudad. Con el tiempo, aquel proyecto residencial evolucionó hasta transformarse en un hotel boutique que conserva el espíritu original de casa y refugio, adaptado a una experiencia de hospitalidad contemporánea.

Una postal del sur de Mar del Plata donde el lujo se redefine a través de la calma y el silencio.

Arquitectura que rompe con lo habitual

Lejos de ocultar su singularidad, Locus Solus la convierte en parte central de su identidad. La arquitectura se integra al entorno sin imponerse, priorizando la luz natural, las visuales al mar y el uso de materiales nobles como madera, piedra y bronce.

Cada una de las habitaciones es distinta, diseñada de manera individual, y pensada para ofrecer una experiencia diferente según su orientación y relación con el paisaje. El confort térmico y acústico es uno de los ejes del proyecto, con detalles como loza radiante y aislación natural.

Diseño, producción local y experiencia sensorial

El interior del hotel combina diseño contemporáneo y trabajo artesanal. Mobiliario, vajilla y textiles fueron desarrollados junto a artesanos locales, reforzando el vínculo con el entorno y la identidad del lugar.

Interior de una de las habitaciones de Locus Solus

Jardines, mar y arquitectura conviven en armonía en este hotel boutique de lujo en Acantilados.

El diseño interior combina materiales nobles, arte y una relación constante con el entorno natural.

La experiencia se completa con una curaduría sonora y una aromatización creadas especialmente para el hotel, que acompañan la estadía sin competir con el paisaje ni el silencio del entorno.

Servicios y propuesta

Locus Solus ofrece spa indoor, piscina exterior con fogón, restaurante, gimnasio, biblioteca y espacios de lectura, además de áreas especialmente diseñadas para facilitar el ingreso de quienes practican surf y ciclismo.

El restaurante también estará abierto para quienes quieran pasar a desayunar o merendar de 7 a 12 y de 15 a 20 todos los días de la semana.

El baño, donde los materiales nobles y la luz natural acompañan la experiencia de bienestar.

El spa indoor invita a bajar el ritmo y disfrutar de una experiencia de bienestar frente al mar.

Con su apertura formal, Locus Solus comienza a consolidarse como un refugio contemporáneo, pensado para quienes buscan detenerse, reconectar y experimentar otra forma de habitar la costa.