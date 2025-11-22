Hecho en Mardel: el coro que lleva la música en la sangre

En el Día Internacional de la Música, compartimos la historia de @Vocakooza, el proyecto coral marplatense donde jóvenes encuentran en las armonías vocales un espacio de expresión y construcción colectiva.



El grupo se destaca por un repertorio poco habitual para un coro: interpretan artistas como Miranda, Conociendo Rusia, Jamiroquai y otras referencias del rock y el pop regional.



Además, realizan presentaciones en colegios para acercar música nacional y latinoamericana a estudiantes que quizás no la conozcan, promoviendo el interés por la música coral en la ciudad.