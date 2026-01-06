¿Necesitás un trabajo? Hay más de 126 ofertas disponibles en el sitio web del Municipio

La Dirección de Empleo y Formación para el Trabajo vinculó a 2500 postulantes en el año con distintas empresas de Mar del Plata a través del servicio de intermediación laboral, que brinda asesoramiento, búsqueda y preselección de personal, y actualmente hay más de 126 puestos disponibles para quienes busquen incorporarse al mundo laboral.



Además, ampliaron las funciones de la plataforma MDQ Digital mediante la incorporación de un módulo específico de la Oficina de Empleo, que permite centralizar y agilizar los trámites que antes se realizaban de manera presencial.

Gracias a esta herramienta, empresas y personas en búsqueda laboral pueden cargar ofertas, crear y gestionar currículums, postularse a búsquedas vigentes y realizar el seguimiento de sus solicitudes desde un mismo espacio, facilitando la vinculación laboral y ampliando las oportunidades de empleo.



En paralelo, realizaron por quinto año consecutivo los talleres de empleabilidad destinados a estudiantes próximos a egresarse, en busca de facilitar su primer acercamiento al mundo del trabajo. En 2025, realizaron más de 100 cursos, que alcanzaron a 2550 alumnos y abordaron contenidos sobre elaboración de currículums, estrategias para entrevistas laborales y habilidades blandas como el trabajo en equipo, así como también la orientación para identificar oportunidades laborales acordes a sus intereses y capacidades.

dictaron capacitaciones abiertas

Asimismo, la dependencia municipal llevó adelante una amplia agenda de capacitaciones y actividades orientadas a brindar herramientas de formación. En ese marco,vinculadas a habilidades blandas, como el armado de currículum vitae, carta de presentación, preparación para entrevistas laborales y desarrollo del perfil profesional, junto con talleres de oficio como carpintería, tapicería y costura, entre otros.

De igual forma, el curso inicial de barista, impulsado junto a Mumac Academy, capacitó a un total de 96 participantes, quienes adquirieron conocimientos sobre el arte del café y habilidades prácticas para su inserción laboral en un sector en constante crecimiento.

La propuesta apunta a acercar el mundo del café a la comunidad por medio de una experiencia intensiva que combina técnica, innovación y calidad. Se trata de un curso certificado pensado para quienes buscan capacitarse y sumar herramientas que les abran camino dentro de este sector y sus oportunidades laborales.



Quienes deseen contactarse con la oficina de Empleo, lo pueden hacer de lunes a viernes, de 8 a 14:30, en Marcelo T. de Alvear 115, llamar al 0223 489-4069 o escribir a empleo@mardelplata.gov.ar.