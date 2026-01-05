Siguen con la vara alta: el conejito Miguel Alejandro y Banda XXI llegan a Brewhouse

El cuarteto vuelve a tomar los escenarios de la mano de dos referentes indiscutidos del género: Miguel “Conejito” Alejandro y Banda XXI, que prometen una noche de baile, nostalgia y nuevos clásicos en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830) este viernes 23 de enero con puerta desde las 00:00.

Miguel Ángel Lunardi —más conocido como Miguel “Conejito” Alejandro— nació en Río Cuarto, Córdoba, el 15 de mayo de 1958. Es cantante, compositor y productor dentro del cuarteto y la música tropical, con una trayectoria que se remonta a mediados de los años 80 cuando comenzó su carrera como solista tras sus inicios en el grupo Legión Extranjera.

Con “De Córdoba para el País” y temas como “Nena juguetona”, “Por robarte un beso” y la canción que lo inmortalizó “En septiembre, tú fuiste mía”, Miguel Alejandro se convirtió en uno de los artistas más representativos del cuarteto que traspasó las fronteras de Córdoba hacia Buenos Aires y todo el país.

Tras retirarse de los escenarios a fines de los 90 para dedicarse a la producción, retomó la actividad artística y continuó vigente, presentando shows y proyectos audiovisuales que celebran sus clásicos y su legado.

Por otro lado, se sumará Banda XXI: nació en Río Cuarto en 1998 a partir de la visión de Conejito Alejandro, que decidió formar una agrupación estable al retirarse de su etapa como solista.

Desde su primer disco Los verdugos de la mufa, el grupo se consolidó rápidamente como uno de los máximos exponentes del cuarteto moderno, con numerosos álbumes, reconocimientos y una legión de seguidores que disfruta tanto de sus clásicos como de colaboraciones con figuras actuales.

En los últimos años la banda siguió renovando su repertorio con lanzamientos como “Amor” y otros singles grabados en vivo que reflejan su energía y conexión con el público.

La noche en Brewhouse

La cita en Brewhouse Puerto será el viernes 23 de enero, con puerta desde las 00:00. El show reunirá a estos protagonistas del cuarteto en una velada pensada para el baile y la fiesta, con un repertorio que recorrerá décadas de éxitos, desde los clásicos de Conejito hasta los hits de Banda XXI.

La combinación de generaciones —del sonido tradicional del cuarteto cordobés al presente dinámico de Banda XXI— promete una noche intensa para los fanáticos del género. Habrá barra de coctelería, más de 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.