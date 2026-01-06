Empeora el cuadro de salud del niño de 12 años que sufrió la caída de un arco de fútbol: "Muerte cerebral"

El niño estaba acampando con un grupo de exploradores en Junín de los Andes.

El niño de 12 años que resultó gravemente herido después de que un arco de fútbol se le cayera encima en el Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes fue diagnosticado esta mañana con muerte encefálica. Lo confirmó el Ministerio de Salud.

El menor estaba internado en la terapia intensiva del hospital Dr. Ramón Carrillo con un cuadro crítico. Hace muy poco tiempo había sido sometido a una cirugía cardíaca.

El accidente ocurrió en la jornada del lunes, cuando el niño participaba de actividades recreativas junto a un grupo de exploradores que estaba acampando en Junín de los Andes. Estaban siendo acompañados por adultos y lo asistieron de manera inmediata.

El terrible accidente que protagonizó el menor

Alrededor de las 17, el menor estaba jugando en una de las canchas de fútbol del predio junto a sus compañeros y se colgó del travesaño de uno de los arcos. La estructura cedió y cayó directamente sobre su cuerpo, provocándole lesiones de extrema gravedad principalmente en la zona del tórax.

La asistencia médica fue inmediata. En un primer momento constataron una contusión pulmonar y fracturas costales y lo trasladaron de urgencia al hospital de Junín de los Andes. Por la complejidad de sus heridas se dispuso a la brevedad su derivación al de San Martín de los Andes.

Una vez allí, los médicos tratantes detectaron una laceración de aproximadamente dos centímetros en el corazón del menor, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para colocarle un catéter cardíaco.

Los papás viajaron desde Buenos Aires y ya se encuentran acompañándolo en San Martín de los Andes. Se evalúa trasladarlo a un centro de mayor complejidad ya que podría requerir tratamientos especializados o la intervención de equipos médicos específicos.