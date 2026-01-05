Verano 2026: los descuentos y promociones de Banco Provincia para los recitales en Bendu Arena

Este verano, el multi espacio cultural Bendu Arena es el punto de encuentro para la música en Mar del Plata y Banco Provincia acompaña la temporada con un beneficio exclusivo: 4 cuotas sin interés en shows programados pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

Este escenario se consolida como uno de los más importantes para la música y el entretenimiento en La Costa Atlántica. Ubicado en Avenida Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores, Bendu Arena se convirtió en el epicentro de los grandes espectáculos del verano, a través de una experiencia única para quienes buscan disfrutar de artistas consagrados y bandas emergentes.

Con una infraestructura moderna y servicios pensados para el público, este espacio cultural combina comodidad, tecnología y una programación de primer nivel. Durante la temporada, se transforma en el lugar elegido para vivir la música en vivo, con propuestas que abarcan distintos géneros y estilos.

Fechas confirmadas para aprovechar la promo:

Las entradas para todas las fechas anunciadas se encuentran disponibles en: www.ticketek.com.ar/buscar/bendu. Instagram: @benduarena. Web: www.bendu.com.ar. El beneficio aplica exclusivamente para la compra con tarjetas de crédito Banco Provincia.

Más beneficios en espectáculos

En el marco del Atardecer Cuenta DNI, que se realizará el sábado 10 de enero en el parador El Calamar Loco de Chapadmalal, las personas que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco podrán comprar sus entradas con hasta 4 cuotas sin interés.

El evento se extenderá de 18 a 24, pero el espectáculo central será el show de La T y La M, el popular dúo de cumbia formado por Tobías Medrano y Matías Rapen, autores Pa’ la Selección, una de las canciones icónicas de la selección argentina de fútbol campeona del mundo en Qatar 2022.

Al igual que durante todo 2025, en el cual la banca pública bonaerense ofreció este beneficio en más de 70 espectáculos de primer nivel, de cara al verano 2026 las cuatro cuotas continúan en más recitales, espectáculos y entretenimientos en diferentes puntos de la provincia.