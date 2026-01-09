"No parecen ser gatos": llamó a la policía y atraparon a dos ladrones en el techo

Dos hombres de 31 y 32 años que el viernes a la madrugada intentaron robar en una casa y escaparon por los techos fueron aprehendidos por personal policial y de Prefectura Naval Argentina.

Según la Jefatura Departamental el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle Lanzilota en jurisdicción de la comisaría tercera a la que llamó una señora de 74 años para denunciar que había personas que se desplazaban por los techos.

Cuando la policía y los prefectos llegaron al lugar vieron que un Chevrolet Vectra de color azul, con un ocupante en su interior, escapó del lugar. Si bien no lograron interceptarlo, suponen que actuaba de apoyo para los dos ladrones.

Los dos sujetos fueron aprehendidos tras un operativo cerrojo en la manzana y en su poder hallaron una mochila de color azul que contenía herramientas comúnmente utilizadas para forzar accesos, entre ellas un criquet hidráulico, cuatro llaves tipo “T”, una llave francesa, una pinza, diez destornilladores y un teléfono celular astillado, propiedad de uno de los imputados.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y el traslado de los imputados a Tribunales.