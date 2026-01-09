Mató al papá de un policía en Berazategui y escapó: lo encontraron en San Clemente

Desde septiembre pasado las fuerzas policiales estaban buscando a Claudio Andrés Ruiz, de 36 años, acusado de asesinar, durante un robo en Berazategui, al papá de un agente. Había logrado escapar de la escena y estaba prófugo de la Justicia: lo encontraron y lo detuvieron en San Clemente del Tuyú.

Según Noticias Argentinas en el caso ya había otra persona aprehendida. En el curso de la investigación y del desarrollo de las tareas de inteligencia para dar con el paradero del prófugo, se analizaron pistas y se tomó conocimiento de su presencia en la localidad balnearia del Partido de la Costa.

Inmediatamente las fuerzas fueron a detenerlo. El último domicilio conocido de Ruiz era en Florencio Varela. Ahora está imputado por el delito de homicidio agravado criminis causa, lo que se traduce como robo agravado con uso de arma de fuego.

El caso

El 20 de septiembre del 2025 dos delincuentes robaron a mano armada en una verdulería de Berazategui y se llevaron dinero en efectivo. Durante la huida fueron interceptados por un efectivo de la Policía de la Ciudad, que se encontraba franco de servicio, y se produjo un tiroteo.

De este intercambio de disparos resultó gravemente herido el padre del agente policial, a quien rápidamente trasladaron a un Hospital. Poco después de llegar, el equipo médico confirmó su fallecimiento.