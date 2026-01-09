Le robaron la moto a un policía y la usaron menos de quince cuadras

Dos sujetos que circulaban a bordo de una moto robada minutos antes a un oficial de la Policía Federal fueron aprehendidos el viernes a la madrugada en el centro y notificados de la formación de una causa penal.

El agente damnificado había estacionado su moto Zanella Patagonian Eagle en inmediaciones de las calles Entre Ríos y Gascón y descubrió su sustracción cerca de las tres de la madrugada.

Tras dar aviso al 911 fue personal de Infantería el que vio el rodado en la zona de Diagonal Pueyrredón y Rivadavia, logró interceptarlo y confirmó que tenía forzado el tambor de arranque.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro, dispuso la imputación de ambos sujetos por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública y su posterior traslado a Tribunales.