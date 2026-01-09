Expectativa por la incorporación de bodycam a la Patrulla Municipal: ya llegaron al país

En un paso para dotar de nuevos elementos tecnológicos a la Patrulla Municipal, crece la expectativa por la incorporación de las bodycam al despliegue de los efectivos del cuerpo. Las 10 cámaras recientemente compradas por la Comuna ya ingresaron al país y se aguardan las últimas tramitaciones de rigor para que puedan comenzar a utilizarse.

Según supo 0223 de fuentes oficiales, los dispositivos fueron importados por la empresa contratada a través de una licitación privada, Exanet SA, y en las últimas horas se encontraban en la Aduana a la espera de la finalización de los trámites de importación. Una vez cumplimentados, los elementos llegarán a Mar del Plata para salir a la calle.

En octubre, el Municipio llevó adelante la Licitación Privada 21/25, en la que recibió dos ofertas para la compra de las 10 bodycam, a lo que se sumó una cámara de seguridad. Semanas más tarde, la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda adjudicó la compra a Exanet SA por un monto total de $85.066.280. De ese total, unos $73 millones corresponden a las bodycam, a razón de $7.319.962 por unidad. Finalmente, la orden de compra se emitió el 9 de diciembre.

Los operativos podrán monitoreados en línea a través de las bodycam.

El uso de bodycam se ha extendido en distintas partes del mundo y ha ayudado a las fuerzas de seguridad no sólo a mejorar su desempeño, sino también a registrar su accionar para aumentar la transparencia. Estos dispositivos pueden contar con funcionalidades como grabación en alta definición, visión nocturna, GPS integrado y transmisión en tiempo real. Se trata de cámaras sensoriales capaces de detectar movimientos y ruidos que muchas veces pasan inadvertidos para los sentidos humanos.

Además, los dispositivos pueden ser monitoreados en línea, lo que permitirá mejorar el accionar de los agentes y también contar con elementos de prueba ante situaciones que deriven en judicializaciones, luego de un 2025 en el que en varias oportunidades se puso en debate público el actuar de efectivos.

Luego de las armas byrna, ahora el Municipio suma las bodycam.

“Es una nueva estrategia que tiene que ver con el monitoreo, que no dependa sólo del humano sino que también la tecnología ayude. Hoy, por ejemplo, el sistema de patentes sirve mucho y detecta automáticamente; entonces estas cámaras corporales también lograrán identificar algunas cuestiones que a veces son indetectables para el ojo humano”, adelantó semanas atrás el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez, en diálogo con Extra (102.1).

La adquisición se da en el marco del acuerdo alcanzado con la Provincia de Buenos Aires a través del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad, destinado a distintos municipios, del cual General Pueyrredon recibió una parte.