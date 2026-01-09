Denuncias y polémica: qué se sabe de la construcción de cabañas a metros del mar en el sur
Distintos sectores alertaron sobre la aparición de las construcciones en Punta Mogotes. En el Concejo se presentó un pedido de informes para que detallen la irregular situación a metros del mar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Crece la polémica por la instalación de cabañas a metros del mar, en una de las zonas más concurridas durante el verano en Mar del Plata: Punta Cantera, en Punta Mogotes cambió su fisonomía por completo.
En ese marco, presentaron un pedido de informes para que brinden detalles de las obras de cloacas y un estudio de impacto ambiental en Punta Cantera II, una de las playas más bonitas del sur de Mar del Plata, ubicada entre Punta Mogotes y Waikiki, en la que construyeron casas y habitaciones.
La iniciativa fue presentada por la concejal del bloque de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro, Melisa Centurión, quien solicitó información precisa sobre la concesión otorgada a la firma Eve Inversiones y Proyectos S.A., las autorizaciones municipales y provinciales correspondientes y el cumplimiento de las normas ambientales, urbanísticas y de uso del espacio público.
Es que, de acuerdo a la edil, el proyecto consta de "construcciones privadas a escasos metros del mar, dentro del ejido urbano, que deben tener un estudio de impacto ambiental y obras de cloacas". Por ese motivo, apuntó que "el Estado municipal tiene la obligación de controlar y garantizar que eso se cumpla".
Además, Centurión puso el foco en el avance de doce cabañas y diez habitaciones tipo hoteleras, y reclamó precisiones sobre si son construcciones permanentes o transitorias, si estaban expresamente previstas en el pliego y si cuentan con las aprobaciones edilicias, sanitarias y ambientales correspondientes.
Además, el pedido de informes requiere que el Ejecutivo detalle el esquema de distribución entre espacios públicos y arancelados, una cuestión central para resguardar el acceso y el carácter público del frente costero.
“Las unidades turísticas fiscales no pueden convertirse en enclaves cerrados ni avanzar sobre el uso común de la costa. La normativa es clara respecto a la continuidad espacial y a la prohibición de barreras o segregaciones”, contempló la concejal, que además recordó que "cuando se otorgan concesiones sobre bienes comunes, el control del Estado no es optativo, sino una responsabilidad indelegable”.
A este pedido, se sumó el reclamo de vecinalistas y organizaciones proteccionistas del espacio público que cuestionaron duramente el permiso de construcción y la fata de lugares públicos de playa.
