Denuncias y polémica: qué se sabe de la construcción de cabañas a metros del mar en el sur

Solicitó información sobre la concesión otorgada a la firma y las autorizaciones municipales y provinciales correspondientes, entre otros puntos.

Crece la polémica por la instalación de cabañas a metros del mar, en una de las zonas más concurridas durante el verano en Mar del Plata: Punta Cantera, en Punta Mogotes cambió su fisonomía por completo.

En ese marco, presentaron un pedido de informes para que brinden detalles de las obras de cloacas y un estudio de impacto ambiental en Punta Cantera II, una de las playas más bonitas del sur de Mar del Plata, ubicada entre Punta Mogotes y Waikiki, en la que construyeron casas y habitaciones.

La iniciativa fue presentada por la concejal del bloque de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro, Melisa Centurión, quien solicitó información precisa sobre la concesión otorgada a la firma Eve Inversiones y Proyectos S.A., las autorizaciones municipales y provinciales correspondientes y el cumplimiento de las normas ambientales, urbanísticas y de uso del espacio público.

Es que, de acuerdo a la edil, el proyecto consta de "construcciones privadas a escasos metros del mar, dentro del ejido urbano, que deben tener un estudio de impacto ambiental y obras de cloacas". Por ese motivo, apuntó que "el Estado municipal tiene la obligación de controlar y garantizar que eso se cumpla".

Además, Centurión puso el foco en el avance de doce cabañas y diez habitaciones tipo hoteleras, y reclamó precisiones sobre si son construcciones permanentes o transitorias, si estaban expresamente previstas en el pliego y si cuentan con las aprobaciones edilicias, sanitarias y ambientales correspondientes.

Además, el pedido de informes requiere que el Ejecutivo detalle el esquema de distribución entre espacios públicos y arancelados, una cuestión central para resguardar el acceso y el carácter público del frente costero.

“Las unidades turísticas fiscales no pueden convertirse en enclaves cerrados ni avanzar sobre el uso común de la costa. La normativa es clara respecto a la continuidad espacial y a la prohibición de barreras o segregaciones”, contempló la concejal, que además recordó que "cuando se otorgan concesiones sobre bienes comunes, el control del Estado no es optativo, sino una responsabilidad indelegable”.

A este pedido, se sumó el reclamo de vecinalistas y organizaciones proteccionistas del espacio público que cuestionaron duramente el permiso de construcción y la fata de lugares públicos de playa.