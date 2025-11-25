Encapuchados balearon a un hombre durante un intento de robo

Al menos dos delincuentes encapuchados ingresaron con fines de robo a una casa en Estación Chapadmalal y tras un forcejeo balearon a un hombre de 37 años y se dieron a la fuga.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, personal policial arribó a una vivienda en inmediaciones de las calles 516 y 28 dónde dos personas ingresaron por la ventana de la cocina mientras la pareja dormía en un cuarto.

Los delincuentes, encapuchados y con guantes colocados, forcejearon con las víctimas hasta que uno de ellos efectuó un disparo de arma de fuego y se dieron a la fuga sin sustraer elemento alguno.

Profesionales del Same atendieron al herido en el lugar y decidieron su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dónde quedó internado por la lesión sufrida en la parte baja de la espalda. "Ingreso lúcido, consciente y no hay riesgo de vida por el momento", dijeron las fuentes consultadas.

Personal de Policía Científica trabajo en la vivienda para levantar rastros en el marco de una causa por robo agravado a cargo del fiscal Mariano Moyano.