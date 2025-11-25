Arrebató una cadenita en la costa y lo redujeron a golpes los testigos

Un hombre de 27 años que el martes a la tarde le arrebató una cadenita a un sujeto en el Paseo Dávila fue aprehendido por personal policial luego de trenzarse a golpes con la víctima y que lo redujeran varios testigos.

Tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y aprehendió al ladrón que, al igual que la víctima, sufrió algunas lesiones durante el forcejeo.

Una ambulancia del Same arribó a la zona, atendió a las dos personas e hizo las curaciones de rigor en el lugar por lo que ninguno de los dos debió ser trasladado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de una causa por robo en grado de tentativa.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.