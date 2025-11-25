Robó en una casa, lo corrió un vecino y lo atrapó la policía

Un llamado al 911 por el ingreso de un extraño a una vivienda terminó con la aprehensión de un hombre de 28 años que había robado varias pertenencias hasta que un vecino lo puso en fuga.

Fue personal del Comando de Patrullas el que redujo en Perú al 1900 al sujeto que tras saltar un paredón sustrajo de una casa una planchita de pelo, una afeitadora, un reloj, un cuchillo, tres llaves y dos arandelas de bronce.

Tras establecer que los elementos fueron sustraídos en una vivienda ubicada en 3 de Febrero al 6000, trasladaron al sujeto a la sede de la comisaría cuarta donde labraron las actuaciones de rigor.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.