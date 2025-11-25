Vivir sin agua, la triste realidad del barrio Monte Terrabusi: "Cargaron el tanque ayer y hoy ya no hay más"

El barrio se encuentra al costado de la avenida Roberto Centeno, hacia la zona sur de la ciudad, y su ingreso principal es por la Calle 429.

Vecinos del barrio Monte Terrabusi denunciaron que viven sin agua: cuentan con dos tanques comunitarios que llenan semanalmente, pero en menos de 24 horas ya se encuentran vacíos. En total son 45 familias que racionan el agua como pueden y le exigen a Obras Sanitarias (OSSE) que se encargue de los trabajos necesarios, e incluso se ofrecieron a realizar la mano de obra, pero las respuestas fueron negativas.

A 700 metros existe un pozo al que se acercan quienes cuentan con camionetas para cargar grandes tachos con agua, y a pesar de la proximidad con el barrio, desde OSSE les prometen que el acceso al agua potable será casi en una década.

"Esta es la forma que encontramos algunos de los vecinos que tenemos camioneta, porque sino hay dos tanques comunitarios en el barrio para 45 familias y no alcanza. El que tiene camioneta viene a buscar agua al pozo y la cargamos en tachos", sostuvo uno de los afectados en un video al que tuvo acceso 0223.

Además, relató que deben realizar siete cuadras por un camino inexistente y totalmente deteriorado para recoger agua, y expresó que le han pedido ayuda al intendente y a OSSE, a quienes les ofrecieron hacerse cargo de "la mano de obra, las excavaciones y la compra de los caños", pero la respuesta fue verdaderamente insólita.

"Nos dijeron que no, que dentro de ocho o nueve años va a llegar el agua. Ahora empieza el verano y siempre es la misma historia. Les ofrecimos de todo y no nos quieren ayudar. Y acá estamos, los que pueden vienen a buscar agua en camioneta. Estamos a siete cuadras del agua, pero OSSE no nos quiere ayudar y nos pone mil trabas", sentenció el vecino resignado con la situación.

Al mismo tiempo, en un segundo video otro vecino mostró los tanques comunitarios y denunció que "ayer lunes vinieron a cargarlos y hoy martes no hay más agua para nadie", y remarcó que "no se puede vivir así, con 2000 litros para más de 20 familias".