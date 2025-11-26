Alvarado dio un paso clave en la normalización institucional

Luego de toda la incertidumbre generada tras el descenso al Torneo Federal A y con una situación institucional en proceso de reconstrucción, Alvarado emitió un comunicado en el que confirma que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas aprobó la Comisión Normalizadora que viene trabajando y que es un paso fundamental para avanzar en el proceso administrativo.

La misma está integrada por Emiliano Montes, Agustín Montecchia y Gustavo Greco como miembros titulares, mientras que Alejandro Trubiano, Ariel Daguerre y Federico Huergo son miembros suplentes . Ellos elegidos fuerons en la Asamblea Ordinaria de principio de año, ante las irregularidades administrativas y la falta de una lista para las elecciones .

A partir de ahora, el próximo objetivo es cumplir los papeles correspondientes para presentar y que se autorice el llamado a Asamblea que permita elegir las nuevas autoridades y los cargos de Comisión Directiva .

Mientras tanto, en el plano estrictamente futbolístico, rescindió la mayor parte del plantel, y se trabaja con miras al futuro para afrontar a partir de marzo el Torneo Federal A.