Rivales, no enemigos: el mensaje de Alvarado a Aldosivi por la muerte de Moscuzza

Lo que debería ser normal, siempre llama la atención. Las rivalidades que deben quedar sólo dentro de una cancha, muchas veces se exceden y no dan lugar a gestos como estos. Pero Alvarado dejó todo de lado y subió un comunicado en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi. Muchos otros clubes de la ciudad y el país, también enviaron sus condolencias.



