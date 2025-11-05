Rivales, no enemigos: el mensaje de Alvarado a Aldosivi por la muerte de Moscuzza
El "torito" emitió un comunicado en sus redes sociales acompañando a su clásico rival en un duro momento. Muchos clubes de la ciudad y el país se sumaron a las condolencias.
5 de Noviembre de 2025 14:07
Por Redacción 0223
PARA 0223
Lo que debería ser normal, siempre llama la atención. Las rivalidades que deben quedar sólo dentro de una cancha, muchas veces se exceden y no dan lugar a gestos como estos. Pero Alvarado dejó todo de lado y subió un comunicado en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente de Aldosivi. Muchos otros clubes de la ciudad y el país, también enviaron sus condolencias.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar