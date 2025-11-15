Repudian a Caruso Lombardi por tratar a Aldosivi como un "equipo de mierda"

Esta semana se filtraron dos audios del ex director técnico de Tigre, Ricardo Caruso Lombardi, quien repartió contra muchos equipos de forma despectiva, lo que generó la bronca y el repudio de todo el arco deportivo, en especial en el Puerto de Mar del Plata.

"Tenés a Aldosivi, Sarmiento, San Martín... todos equipos de mierda", tildó el mediático y panelista, apuntando contra varios clubes de la Primera División.

Rápidamente, dirigentes, jugadores e hinchas salieron a criticar duramente al ex entrenador, a quien se refirieron como "alguien que sólo busca generar polémica".

"Se disfrazan de comunicadores para atacar. Ex directores técnicos devenidos en periodistas-políticos y oportunistas”, lanzaron.

Además, recordaron que Caruso Lombardi fue parte de muchos de los equipos que hoy critica y que hoy buscan seguir en Primera División con mucha garra.

Un partido crucial

En ese marco, el estadio José María Minella volverá a vibrar este sábado a las 17 horas. Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan en el último partido del Torneo Clausura, una verdadera final que definirá su futuro en la Primera División. El equipo marplatense depende de sí mismo: si gana, continuará en la élite del fútbol argentino y para eso el "Tiburón" necesitará también el aliento de toda su gente.

No se trata solo de un partido más. En el Puerto lo viven como una causa común, un compromiso con la historia y con el esfuerzo de generaciones que hicieron grande al club. Mantener el nombre de la ciudad en Primera es el objetivo que une a jugadores, cuerpo técnico e hinchas bajo un mismo grito: #MarDelPlataEnPrimera.