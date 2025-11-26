Atrapan a acusado de lesiones graves cuando entraba a la casa
Tiene 57 años. Lo aprehendieron en el barrio Jorge Newbery. Quedó alojado en la Unidad Penal N° 15 de Batán.
26 de Noviembre de 2025 17:42
Por Redacción 0223
Un hombre de 57 años imputado del delito de lesiones graves fue detenido este miércoles en el barrio Jorge Newbery tras el pedido que hizo el Juzgado Correccional N° 3 y quedó alojado en la Unidad Penal N° 15 de Batán.
Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Duodécima dio cumplimiento al oficio judicial y luego de discretas tareas de vigilancia en distintas franjas horarias, aprehendió al sujeto cuando llegaba a la casa en inmediaciones de la avenida Colón y Tandil.
Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia, desde el Juzgado a cargo de Jorge Luis Rodríguez ordenaron el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán.
