Atrapan a acusado de lesiones graves cuando entraba a la casa

Fue aprehendido cuando ingresaba a su vivienda de la avenida Colón y Tandil.

Un hombre de 57 años imputado del delito de lesiones graves fue detenido este miércoles en el barrio Jorge Newbery tras el pedido que hizo el Juzgado Correccional N° 3 y quedó alojado en la Unidad Penal N° 15 de Batán.

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Duodécima dio cumplimiento al oficio judicial y luego de discretas tareas de vigilancia en distintas franjas horarias, aprehendió al sujeto cuando llegaba a la casa en inmediaciones de la avenida Colón y Tandil.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor en la dependencia, desde el Juzgado a cargo de Jorge Luis Rodríguez ordenaron el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán.