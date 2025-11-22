Aberrante: filmaba a menores en una cafetería con su celular y se resistió a ser detenido

Un hombre de 63 años fue detenido luego de ser sorprendido filmando a menores con su celular, una situación que generó tensión cuando se negó a colaborar con las autoridades. El hecho ocurrió este viernes en Posadas, Misiones, en una cafetería ubicada en la esquina de Catamarca y Buenos Aires. Cerca de las 12.30 del mediodía, clientes y empleados observaron su actitud sospechosa y alertaron de inmediato a la Policía. En pocos minutos, los efectivos llegaron al lugar para constatar lo sucedido.

Al ingresar al local, los uniformados verificaron que el sujeto efectivamente estaba grabando a menores dentro del establecimiento. Cuando intentaron identificarlo, el acusado se resistió al procedimiento, lo que generó angustia entre quienes se encontraban en el establecimiento. La actitud del sospechoso obligó a los policías a actuar con rapidez: los testigos señalaron que la tensión aumentó en cuestión de segundos.

Ante su negativa a colaborar, los oficiales debieron reducirlo y proceder a su detención preventiva en el lugar. Luego, fue trasladado a la comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, los efectivos preservaron el celular que utilizaba para filmar. La presencia de las fuerzas de seguridad permitió que la situación se controlara sin mayores incidentes.

Por orden del magistrado interviniente, el teléfono fue secuestrado para futuros peritajes y el detenido fue examinado por el médico policial. Tras ello, quedó alojado en la dependencia mientras avanza la causa. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado competente, que dará intervención a los organismos correspondientes: a partir de allí, se evaluarán los pasos a seguir en la investigación.