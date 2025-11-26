Vecinos retuvieron a un joven que robó pertenencias de dos autos
Lo atraparon en el barrio Regional tras un llamado al 911. Se le formó una causa penal y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un joven de 19 años que forzó dos autos para robar las pertenencias que estaban en su interior fue aprehendido por personal policial luego de que los vecinos lo redujeran en el barrio Regional y llamaran al 911.
Fue personal de la Policía Local el que llegó a la zona de Rodríguez Peña y Remedios de Escalada donde tenían inmovilizado al sujeto que había robado elementos del interior de un rodado estacionado en el lugar.
Poco después, un efectivo policial denunció que durante la madrugada también habían forzado su auto Peugeot 207 estacionado frente a su domicilio y que le habían robado un chaleco refractario de la policía y dos planiques con su nombre.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría duodécima, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa por robo y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Leé también
Temas
Lo más
leído