Vecinos retuvieron a un joven que robó pertenencias de dos autos

Durante la madrugada, había robado un chaleco refractario y dos planiques del auto de un efectivo policial.

Un joven de 19 años que forzó dos autos para robar las pertenencias que estaban en su interior fue aprehendido por personal policial luego de que los vecinos lo redujeran en el barrio Regional y llamaran al 911.

Fue personal de la Policía Local el que llegó a la zona de Rodríguez Peña y Remedios de Escalada donde tenían inmovilizado al sujeto que había robado elementos del interior de un rodado estacionado en el lugar.

El delincuente tiene 19 años y fue alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Poco después, un efectivo policial denunció que durante la madrugada también habían forzado su auto Peugeot 207 estacionado frente a su domicilio y que le habían robado un chaleco refractario de la policía y dos planiques con su nombre.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría duodécima, la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa por robo y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.