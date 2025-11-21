Robó cuatro bolsas con ropa y disfraces de un auto: intentó huir con las prendas puestas
Sucedió en el centro. Tiene 36 años y lo atraparon a una cuadra del lugar.
Un hombre que el viernes a la tarde empleó un cúter para sacar la ventanilla de un auto y robar cuatro bolsas de consorcio con ropa y disfraces fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Alertados por la víctima, un sujeto de 54 años, en la esquina de Bolivar y Córdoba donde había dejado estacionado su Renault Kangoo, personal del Grupo de Prevención Motorizada interceptó al autor del hecho a cien metros del lugar.
El autor del hecho, de 36 años, tenía las cuatro bolsas en su poder y se había colocado algunas de las prendas. Las actuaciones por el delito de robo se hicieron en la comisaría primera y fueron remitidas a la fiscalía de Flagrancia.
El imputado, cuyos datos personales no trascendieron, fue trasladado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración ante el fiscal Facundo De la Canale.
