Denuncian presencia de ratas en cuatro juzgados: se comieron expedientes y un budín
Son los Juzgados Civil y Comercial 10, 11, 12 y 13. Empleados denunciaron que no pueden acceder a algunos expedientes en mesa de entrada.
Los habituales reclamos por cuestiones de higiene e infraestructura que realizan empleados judiciales en varios de los edificios donde se desarrolla la actividad suma un nuevo capítulo con la presencia de roedores en cuatro Juzgados del Fuero Civil y Comercial.
Según los datos a los que tuvo acceso 0223, la situación más problemática se da en los Juzgados 10,11, 12 y 13 ubicados en la calle Brown 1771. “La presencia de ratas impide a veces retirar expedientes en el sector de mesa de entrada”, dijo uno de los trabajadores.
“Está lleno de ratas hasta en mesa de entrada y a veces no podemos acceder a expedientes que tenemos que darles a los abogados que van a consultar. Es cómo que están al acecho”, indicaron.
Los empleados consultados dijeron que notaron la presencia de ratas porque varios expedientes tenían signos de mordedura y que los roedores se han comido hasta un budín”, agregaron.
La actividad no se ha suspendido en ninguno de los Juzgados y según contaron a este medio, un panorama similar se da en el edificio de la Asesoría Pericial ubicado en la vereda de enfrente.
