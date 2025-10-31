Seis mujeres y un objetivo común: las “Mujeres Cabezas”  se despiden en el Auditorium 

Este viernes a las 21 se presentará “Mujeres Cabezas”. La función será en la sala Gregorio Nachman del Teatro Auditorium, como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

L2a obra cuenta la historia de seis mujeres que tienen a sus maridos presos y deciden juntarse en un aguantadero a diseñar un plan para liberarlos. Han quedado solas, rotas, abandonadas y a cargo de sus familias. No se conocen demasiado entre sí; diversas ideologías, realidades y creencias las separan, pero juntando fuerzas e ideas quizás logren alcanzar la tan ansiada redención", indica la sinopsis de la obra.

"Mujeres Cabezas" es interpretada por Andrea Giorno, Nora Paez, Nancy Diaz, Mery Waller, Analía Origo y Silvina Allende. La obra cunta con texto y dirección de Federico Fanchini.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.