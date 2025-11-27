Los vecinos habían advertido sobre el cruce de la Ruta 11 donde murió el motociclista: ¿cuándo se construirá la rotonda?

El crecimiento del sur llevará a Vialidad a la construcción de una nueva rotonda sobre Ruta 11.

En mayo de este año 0223 publicó los motivos por los cuales no se avanzó en la rotonda de la intersección de Ruta 11 y calle 515. Las obras habían sido pedidas y muy esperadas pero no se realizaron. Sin embargo, el cruce volvió a ser noticia esta mañana por la muerte de un motociclista de 25 años en un triple choque.

"Clavan los frenos en el medio de la ruta para doblar porque es un peligro el cruce", le dijo un vecino a este medio sobre la zona que constantemente está en boca de todos por los siniestros viales y genera polémica. La falta de obras, de señalamiento y de respeto por los giros son parte del problema.

La rotonda pendiente

Este año se supo que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires había comenzado con las tratativas para liberar la construcción de la rotonda en 2023, pero un conflicto hizo demorar los tiempos de trabajo.

Es que desde hace 47 años en esa zona funciona “El Gringo”, cuyo principal artículo de comercialización (las macetas) hasta le otorga el nombre con el que mucha gente se refiere a dicha esquina (la esquina del macetero). La imposibilidad para retirar el puesto y la judicialización del tema impidieron el avance.

Desde el Gobierno bonaerense confiaron a 0223 que hay un conflicto entre la Dirección de Vialidad y el comercio “El Gringo” que funciona en esa intersección desde 1978, cuya reubicación resulta fundamental para llevar adelante la construcción de la rotonda. “Tal medida permitiría liberar el área de traza (cono de visibilidad), habilitando la intervención correspondiente”, plantearon. La causa sigue en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata.

Actualmente en el lugar existe una especie de dársena que comparten los colectivos y los automovilistas que esperan para doblar, aunque no todos respetan ese lugar de espera. "Debería haber dársenas para girar y poder entrar en cada barrio, pero nadie cumple nada", contó una vecina. Quienes residen en los barrios del sur advierten hace largo tiempo del peligro de este cruce.

La Ruta 11 permanece cortada. Foto 0223.

Cómo fue el triple choque que terminó con un joven muerto

El auto Volkswagen Pointer de color blanco circulaba, cerca de las 7 de la mañana, en dirección a Mar del Plata. En el cruce con la calle 515, dobló la izquierda e impactó con la moto, una Suzuki AX 100, que venía desde el centro por Ruta 11.

El vehículo que tomó una maniobra imprudente de su conductor. Foto 0223.

Tal fue la brutalidad del choque que el motociclista de 25 años salió despedido al carril contrario, donde fue embestido por una Toyota Hilux. Falleció al instante. Un testigo vio que el conductor del auto que dobló quiso escaparse, pero lo retuvo. Todos dieron negativo en el test de alcoholemia.