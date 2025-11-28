La guerra entre la AFA y Estudiantes sumó un nuevo capítulo: mirá el fallo completo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suspendió por seis meses al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, luego de que los jugadores del “Pincha” le dieran la espalda en el pasillo a los de Rosario Central antes del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.

Los cruces entre la AFA y Estudiantes surgieron luego de que el club platense se expresara en contra del título de Campeón de Liga que recibió Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. Dicho torne se oficializó en una reunión de Comité Ejecutivo.

La AFA sancionó a Verón para toda actividad relacionada con el fútbol, mientras que los jugadores que realizaron el pasillo de espaldas no podrán disputar las primeras dos fechas del próximo torneo que dispute el “Pincha”.

