¡Fin del misterio!: Natalie Pérez compartió la primera foto junto a su nuevo novio

Tras seis años sin confirmaciones de amoríos, Natalie Pérez se mostró con un hombre.

Natalie Pérez volvió a mostrarse enamorada por primera vez desde 2019 —cuando confirmó su separación de Ramiro Gayoso, tras seis años de noviazgo— y revolucionó las redes sociales. Desde hace semanas circulaban rumores sobre un nuevo romance, pero ahora fue la propia actriz quien decidió confirmarlo a través de sus stories de Instagram.

En su visita a Otro día perdido (El Trece), la entrañable protagonista de Chiquititas reveló que comenzó una relación con Tomás Rottemberg, hijo del reconocido productor teatral Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz.

La confesión tomó por sorpresa al conductor del programa, Mario Pergolini, quien comprendió de quién se trataba cuando Natalie comentó que su suegra le había prestado la vestimenta para la entrevista. “Yo me estoy enterando de esto ahora, estoy sorprendido. Lo conozco”, reaccionó entre risas.

Con una sutil publicación en Instagram, la actriz y cantante compartió una foto tomada de la mano con el productor Tomás Rottemberg, en la que solo se ven sus sombras sobre el piso junto a un emoji de corazón.

"Estoy súper enamora y re feliz", confirmó Pérez en su nota con MShow.