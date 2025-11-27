Misterio por la desaparición del cartel de bienvenida a Mar del Plata

La desaparición del emblemático cartel en el acceso por la ruta 2 a Mar del Plata generó incertidumbre en los automovilistas que pasaron por la zona y sintieron que faltaba una parte del paisaje. Sin embargo, la respuesta es más simple de lo que se cree.

Después de un fin de semana extra largo en el que, según datos del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), ingresaron casi 160 mil turistas, el cartel de bienvenida a la ciudad había quedado demasiado expuesto y por lo tanto, ya era momento de una lavada de cara.

Ante las reiteradas consultas por la incógnita de qué había sucedido, 0223 derivó la duda a fuentes de AUBASA, que administra y mantiene la autovía 2, quienes aseguraron que "el cartel fue retirado para realizar una reparación y puesta en valor del mismo".

A fines de abril de este año, el cartel ya había sido foco de críticas por parte del intendente Montenegro, cuando le faltaban las dos primeras letras. En su momento, lo comparó con el que es administrado por el Municipio y lanzó críticas al Gobierno provincial.

"Abismal diferencia de los carteles de bienvenida a nuestra ciudad. El prolijo, pintado y con cantero es el nuestro. El de ´ r del Plata´ es de los genios de lo público de la Provincia de Buenos Aires. Tengan la dignidad de sacarlo al menos, o lo saco yo. Me arruinan la vista", había expresado el jefe comunal en la red social X.

A las dos semanas, el organismo bonaerense reparó el letrero, publicó la noticia y el senador electo volvió a chicanear a AUBASA, al señalar: "Hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño".