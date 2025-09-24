El reencuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación: ¿Qué pasó?

Tras dos meses de separación, Nicolás Vázquez y Jimena Acardi se reencontraron en una reunión familiar. Ambos publicaron fotografías por separado y solo hubo que atar cabos.

La expareja trató de mantener en secreto el encuentro, pero las fotos que se filtraron lo hicieron viral, informó El Trece. Coincidieron en una casa de un country del que no trascendió la ubicación, en el marco de un festejo familiar, la primera comunión de un nene del que no dieron más noticias que la foto que cada uno de ellos se sacó con él.

“Feli del amor”, escribió Vázquez junto a la selfie donde se lo ve posando con el homenajeado.

Por su parte, Accardi también se mostró con el niño quien lucía la misma ropa que tenía en la foto con Vázquez.

En ningún momento la expareja se mostró en una imagen juntos, aunque es evidente que compartieron una celebración familiar.