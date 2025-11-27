“Mecheras” robaron un par de buzos, quedaron grabadas y las aprehendieron

Dos mujeres que robaron un par de buzos en un local céntrico, se lo colocaron y salieron a caminar fueron aprehendidas en la peatonal San Martín por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación.

Los oficiales cubrían una orden de servicio en inmediaciones de la calle Corrientes cuando la empleada de un local denunció el robo de las prendas y aportó filmaciones que mostraban a las dos mujeres colocándose dos buzos, uno de color blanco y otro negro.

Las dos fueron aprehendidas.

Ambas fueron trasladadas a la comisaría primera donde labraron actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la notificación de la misma y la posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.