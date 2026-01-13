Provincial le sacó el invicto a Quilmes como local con autoridad
El equipo rosarino dominó de punta a punta y le ganó sin atenuantes por 83 a 70, propinándole la primera caída en la temporada en el "José Martínez".
Nunca estuvo en partido Quilmes. El puntero de la Conferencia Sur, Provincial de Rosario, ratificó su poderío ante el "cervecero" y le sacó el invicto de 8 partidos que tenía en el "José Martínez" con una contundente victoria por 83 a 70, en la primera presentación como local del año para los de Javier Bianchelli.
De entrada, los rosarinos impusieron condiciones, se adueñaron del juego y dieron muestra de lo que iba a ser la noche con un claro 24-12 para llegar al primer descanso corto. Más allá de los cambios y los intentos, el "tricolor" no pudo acortar la brecha y siguió estando lejos en el resultado. Sin embargo, la única vez que atinó a acercarse, la visita reaccionó bien y se fue al vestuario arriba por 12: 27-39.
Al regreso se repitió la historia. Un local buscando achicar la diferencia para meterse en partido y un Provincial que tenía muy claro qué hacer, respondía con puntos ante cada acierto de Quilmes y nunca lo dejó arrimar. Por eso, el 65-46 con el que llegaron a los 10 minutos finales, parecía sentenciado. Y así fue, porque no pudo hacer nada para ir por la hazaña, la visita controló las acciones y se llevó un triunfo importante por lo que significa en la tabla y porque, además, se quedó con el invicto en un reducto que parecía inexpugnable.
