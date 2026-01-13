Provincial le sacó el invicto a Quilmes como local con autoridad

Nunca estuvo en partido Quilmes. El puntero de la Conferencia Sur, Provincial de Rosario, ratificó su poderío ante el "cervecero" y le sacó el invicto de 8 partidos que tenía en el "José Martínez" con una contundente victoria por 83 a 70, en la primera presentación como local del año para los de Javier Bianchelli.

De entrada, los rosarinos impusieron condiciones, se adueñaron del juego y dieron muestra de lo que iba a ser la noche con un claro 24-12 para llegar al primer descanso corto. Más allá de los cambios y los intentos, el "tricolor" no pudo acortar la brecha y siguió estando lejos en el resultado. Sin embargo, la única vez que atinó a acercarse, la visita reaccionó bien y se fue al vestuario arriba por 12: 27-39.

Al regreso se repitió la historia. Un local buscando achicar la diferencia para meterse en partido y un Provincial que tenía muy claro qué hacer, respondía con puntos ante cada acierto de Quilmes y nunca lo dejó arrimar. Por eso, el 65-46 con el que llegaron a los 10 minutos finales, parecía sentenciado. Y así fue, porque no pudo hacer nada para ir por la hazaña, la visita controló las acciones y se llevó un triunfo importante por lo que significa en la tabla y porque, además, se quedó con el invicto en un reducto que parecía inexpugnable.

