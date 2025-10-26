Dolor por la muerte de una actriz de "El eternauta" y "Buenos Vecinos"

El ambiente artístico no sale de su sorpresa tras conocerse la triste noticia de la muerte de Claudia Schijman, figura extensa trayectoria y enorme reconocimiento en la escena teatral y televisiva. La información fue confirmada y compartida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que la despidió a través de una publicación en sus redes sociales, expresando el pesar por la partida de una figura muy querida por colegas, alumnos y seguidores.

“Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Claudia Schijman. En sus más de tres décadas de trayectoria artística se lució en teatro, televisión, plataformas, publicidad y cine. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresaron desde la Asociación Argentina de Actores.

La noticia sorprendió al ambiente artístico, no solo por la cercanía de sus últimos proyectos, especialmente su participación en la serie El Eternauta como parte del grupo que se refugia en la parroquia San Isidro Labrador, sino también por el cariño y la admiración que despertó entre quienes tuvieron la oportunidad de compartir escenario, rodaje o aula con ella.

Nacida el 8 de agosto de 1959, Claudia dejó su huella personal y profesional no solo como actriz, sino también como docente y referente de varias generaciones. Madre de una hija y formada con grandes maestros como Norman Brisky, Ricardo Bartis y Guillermo Angelelli, supo atravesar distintas épocas de la comedia y la actuación, destacándose tanto en el género teatral como en el cinematográfico.

Su recorrido frente a cámara comenzó a brillar en televisión cuando debutó con El Palacio de la Risa, el legendario ciclo junto a Antonio Gasalla, donde demostró su talento para la comedia y su gran versatilidad interpretativa. A lo largo de los años, participó en producciones recordadas como Verdad Consecuencia, Disputas, Por amor a vos, Juanita la soltera, Ambiciones y, entre las más recientes, en éxitos como Soy tu fan, la serie El Eternauta y Menem. Cada papel, ya fuera en la comedia televisiva o en la ficción dramática, estuvo marcado por su naturalidad y carisma, ganándose el respeto de sus pares y del público.

En el cine, Claudia también mostró su ductilidad y capacidad para explorar personajes y universos muy diversos. Trabajó en películas como Evita, Corazón iluminado, Diario para un cuento, Pendeja, payasa y gorda y Mi reino por un platillo volador, entre tantos otros títulos, generando actuaciones siempre honestas y cercanas.

Pero su compromiso con el arte no terminó en los escenarios o delante de cámara. Como docente, compartió su amor por la actuación en talleres, seminarios y espacios culturales por todo Buenos Aires. Fue una presencia clave en instituciones tan diversas como el Hospital Borda, la Clínica Psiquiátrica Santa María, el Centro Cultural Ricardo Rojas y el Centro Cultural Recoleta, donde enseñó y transmitió sensibilidad, generosidad y vocación a varias generaciones de actores y actrices en formación.