Alerta sanitaria en Balcarce por casos confirmados de coqueluche

La falta de cumplimiento en los esquemas de vacunación genera alarma en varios lugares de la Argentina.

Desde el área de salud familiar y comunitaria de la municipalidad de Balcarce en conjunto con la dependencia de epidemiología informaron a la población que en el día de la fecha fueron confirmados tres casos de coqueluche en menores residentes del distrito.

En consecuencia se iniciaron las acciones del protocolo aplicado por el hospital municipal “Felipe A. Fossati” ante eventuales casos de esta enfermedad a fin de evitar su propagación.

La coqueluche, también llamada tos convulsa o tos ferina, es una infección causada por la bacteria bordetella pertussis, muy contagiosa y de transmisión por vía respiratoria.

La caída en la aplicación de las vacunas

Prevenible por vacunas, la enfermedad afecta principalmente a la población infantil y por eso las autoridades resaltaron la importancia de que se cumplan los esquemas de inmunización.

El modo principal de evitar que este tipo de enfermedades se disemine es cuando la mayor proporción de habitantes se encuentran con las vacunas actualizadas.

El esquema de la vacuna para prevenir el coqueluche es el siguiente: 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, ingreso escolar (primer refuerzo) y 11 años (segundo refuerzo).