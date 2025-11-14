Robaron dinero y oro en Balcarce y semanas después lograron detenerlos en Necochea

Uno de los aprehendidos en Necochea tras la investigación de la policía bonaerense.

Un procedimiento realizado en una vivienda de la ciudad de Necochea permitió esclarecer un episodio de robo agravado ocurrido en la localidad de San Agustín, en el partido de Balcarce. La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal y personal de la SubDDI Balcarce, derivó en la aprehensión de dos sujetos y en el secuestro de elementos vinculados a la causa.

El caso se inició el 18 de octubre, cuando una vecina denunció que, al regresar a su domicilio por la noche, descubrió que desconocidos habían forzado una abertura que daba a un patio y logrado ingresar para llevarse una importante suma de dinero en efectivo y diversas alhajas de oro.

En consecuencia la policía inició una tarea de rastreo y análisis de registros fílmicos a través del Centro Operativo de Monitoreo (COM) para determinar el recorrido de los responsables.

Las imágenes obtenidas mostraron que el vehículo empleado en la maniobra era una camioneta azul que se desplazó hacia Necochea.

La camioneta azul utilizada en el robo en Balcarce incautada en Necochea.

Con esa información, agentes asignados al caso se trasladaron a dicha ciudad, donde concretaron diversas diligencias que permitieron identificar a los presuntos involucrados y establecer su paradero.

Con las pruebas reunidas, la justicia autorizó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre una avenida necochense. La medida se ejecutó este 13 de noviembre, durante la tarde-noche, cuando el equipo interviniente aguardó el arribo de los investigados para ingresar y cumplir la orden.

Dentro del inmueble se secuestró un teléfono celular destinado a peritaje, junto con una camioneta que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

Además, fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la fiscalía bajo la acusación de robo agravado en poblado y en banda.