Prohíben el uso y la venta de una famosa marca de jabón líquido para manos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal.

El organismo publicó la disposición 8780/2025 en el Boletín Oficial, donde explicó que realizaron una inspección en el establecimiento KEPERCHEM S.R.L., donde desde el área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) "detectó el uso y la comercialización de un producto cosmético que no estaría inscripto ante la Anmat, cuyo rotulado lo identifica como Jabón líquido, KEEPER- Fabricado por Keperchem SRL. Keperchem SRL - Talcahuano 430-Villla Martelli, que se comercializa en bidones de 5 l y bajo diversas variedades de aroma, entre ellas, manzana verde y neutro"

Al consultar la base de datos de productos cosméticos inscriptos ante esta Administración Nacional, "no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado del cosmético en cuestión".

Además, determinaron que el laboratorio elaborador "no cuenta con autorización de esta Administración Nacional para la elaboración de productos cosméticos".

Por lo tanto, desde la Anmat decidieron que a fin de proteger futuros usuarios, ya que no "es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

Decidieron prohibir el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto “Jabón líquido, KEEPER- Fabricado por Keperchem SRL. Keperchem SRL - Talcahuano 430-Villla Martelli” en todas sus variedades, presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados, por los argumentos vertidos en el Considerando de la presente.