Colapinto largará desde el fondo en la Sprint de Qatar

El piloto argentino Franco Colapinto, con su Alpine , finalizó último en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y no pudo avanzar a la Q2.

El argentino terminó con un tiempo de 1:22.364, un poco por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly , y cerró otra jornada para el olvido, como muchas del año.

Finalmente, el australiano Oscar Piastri con su McLaren quedó en el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:20.055, el británico George Russell con su Mercedes finalizó en el segundo puesto con 1:20.087 y Lando Norris , con McLaren, tercero con 1:20.285.

El multicampeón Max Verstappen , con su Red Bull, no hizo una gran actuación y cerró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés Yuki Tsunoda .