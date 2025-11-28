SUPLEMENTOS
Colapinto largará desde el fondo en la Sprint de Qatar

28 de Noviembre de 2025 17:24

Por Redacción 0223

El piloto argentino  Franco Colapinto, con su Alpine , finalizó último en la clasificación para la carrera sprint del  Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y no pudo avanzar a la Q2.

El argentino terminó con un tiempo de 1:22.364, un poco por detrás de su compañero, el francés  Pierre Gasly , y cerró otra jornada para el olvido, como muchas del año.

Finalmente, el australiano  Oscar Piastri  con su McLaren quedó en el primer puesto de la clasificación con un tiempo de 1:20.055, el británico  George Russell  con su Mercedes finalizó en el segundo puesto con 1:20.087 y  Lando Norris , con McLaren, tercero con 1:20.285.

El multicampeón  Max Verstappen , con su Red Bull, no hizo una gran actuación y cerró su participación en el sexto puesto con un tiempo de 1:20.528, por detrás de su compañero de equipo, el japonés  Yuki Tsunoda

