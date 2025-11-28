Andaba en una moto robada el día anterior y lo descubrieron

Un sujeto de 19 años que circulaba a bordo de una moto sustraída veinticuatro horas antes fue aprehendido este viernes por personal policial tras un llamado al 911 y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que interceptó en De los Inmigrantes y Calabria al joven que circulaba en una moto Voge 300 de color gris y amarilla sin patente colocada tras una persecución.

Allí constataron que el rodado tenía el tambor de encendido roto, le faltaba la tapa de combustible y había varios cables cortados. Minutos después se presentó el dueño del rodado que confirmó que el mismo había sido sustraído en Jacinto Peralta Ramos y Arana y Goiri.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la formación de causa por robo agravado de vehículo dejado en vía pública y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.