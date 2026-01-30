Vecinos de El Casal piden que el colectivo ingrese al barrio para evitar una nueva tragedia con el tren

Para que el transporte público ingrese al barrio es necesario que reparen las calles.

A partir del Peugeot 206 que fue arrollado por el tren y ocasionó la muerte de un joven, vecinos de El Casal se manifestaron en el acceso del barrio y solicitaron medidas urgentes para evitar una nueva tragedia. Entienden que el siniestro fatal fue "una consecuencia de la falta de seguridad que tenemos".

Si bien el accidente del domingo pasado reactivó el reclamo, Soledad, vecina de la zona, indicó a 0223 que en realidad el pedido "comenzó en época de pandemia, aunque nunca hubo respuestas", y ahora debieron "tomar nuevas medidas", dentro de las que insisten en "señalización adecuada, barrera y banderillero".

Buscan que el colectivo ingrese al barrio para que los alumnos no deban cruzar la vía.

En la misma línea, precisó que el "tren no tocó bocina" y aclaró que no se encuentran en la posición de juzgar la responsabilidad del conductor, pero sí de "exigir la responsabilidad de las autoridades, quienes se tienen que hacer cargo de señalizar como corresponde y poner una barrera".

"Si hubiera estado la barrera como corresponde, ese accidente se hubiera evitado. Por eso decimos que no fue un accidente, es una consecuencia de la falta de seguridad que tenemos", remarcó Soledad.

Asimismo, debido a que el horario escolar coincide con el paso de trenes y que el transporte no ingresa al barrio, otra de las solicitudes involucra a los colectivos.

Reclaman la instalación de una barrera y un banderillero.

Según la manifestante, ya han elevado "el pedido para que el colectivo ingrese y los chicos no tengan que cruzar la vía", al igual que demandaron "el arreglo de las calles, desde la colectora hasta El Carpincho", del barrio que en los últimos años tuvo un crecimiento exponencial y "entra y sale gente constantemente".