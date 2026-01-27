En la tarde del lunes, un grave accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 147,500 de la Ruta Nacional 5, entre las localidades de Chivilcoy y Gorostiaga, que terminó con la vida de una madre y su hijo.

El siniestro involucró un Volkswagen Fox en el que viajaban Camilo Cadena (22) y su madre, Lila Cadena Álvarez (61), ambos residentes en Mercedes. Según la Jefatura de la Policía Vial de Chivilcoy, el automóvil fue impactado de manera lateral por un camión con acoplado conducido por Nahuel Esteban Fernández (38), domiciliado en Chivilcoy, quien resultó ileso.

Tras el choque inicial, el vehículo giró sobre el asfalto y fue embestido nuevamente por otro camión cargado con chatarra, manejado por Juan Manuel del Basto (50), de Bragado, que también salió sin heridas.

Como consecuencia del impacto, el camión con acoplado terminó volcado en un campo sembrado de soja, mientras que el camión con chatarra y el Volkswagen Fox quedaron entre la banquina y la calzada, lo que obligó a cerrar el tránsito en la Ruta 5.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, constataron el fallecimiento de la madre y su hijo que viajaban en el automóvil. El accidente se produjo en un tramo recto de la ruta, que permaneció totalmente cortada, y el tránsito fue desviado por caminos vecinales de tierra para evitar mayores complicaciones.

Este episodio fatal se registró pocas horas después de otro choque en la misma Ruta 5, a la altura de Mercedes, que provocó la muerte de cuatro mujeres tras la colisión entre un auto y un camión.